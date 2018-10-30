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Konya'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Araçtaki 3 kişi hakkında yakınlarının kayıp müracaatında bulunduğu, jandarma ekiplerinin cep telefonu sinyalinden kaza yapanlara ulaştığı belirtildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde yaşayan Galip Tangüner, Şevki Aslan ve Samet Kelek'in ilçe merkezine gitmek üzere otomobille yola çıktıkları ancak eve dönmedikleri ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri, kayıp 3 kişinin 42 ZU 178 plakalı otomobille akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola devam ettiğini belirledi. Kayıp kişilerin cep telefonu sinyalinin ise Ortakaraören Mahallesi yakınlarından geldiği tespit edildi.

Bölgede AFAD ekipleriyle yapılan araştırmalar sonunda otomobil, mahalle girişinde bir metre derinliğindeki sazlık dere yatağına devrilmiş bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkartılan Galip Tangüner ve Samet Kelek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şevki Aslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dere Yatağı Konya Ortakaraören Seydişehir trafik kazası

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