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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Fatma Taşkıran idaresindeki 42 BAT 42 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki karayolu Karadiken Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşe, Aliye Umut, Eflal ve Elizan Taşkıran yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyşehir otomobil trafik kazası

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