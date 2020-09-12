Konya’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Polatlı istikametine doğru seyir halinde olan Mücahit A. idaresindeki 06 HE 2954 plakalı hafif ticari araç kavşakta, Muhammet Y. idaresindeki 06 BIP 403 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki araçta bulunan Fatih D., Sinan Y., Mücahit A., Elif Y., Ömer Selim Y. Gülcan Y. ve Muhammet Y. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar tedavi altına alınmak üzere ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha önceden bir çok ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı kavşak bölge halkı tarafından "ölüm kavşağı" olarak adlandırılıyor. Haziran ayında aynı kavşakta Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişide yaralanmıştı.

