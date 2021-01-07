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Konya’da otoparka çekilen bin 806 araç MKE’ye gönderildi

07.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Konya’da otoparka çekilen bin 806 araç MKE’ye gönderildi

Konya’da polis ekipleri tarafından ’Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında eksikleri tespit edilip, trafikten men edilerek otoparka çekilen büyük çoğunluğu motosiklet toplam bin 806 tescilsiz ve hurda araç Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) bağlı hurda işletmesine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ’Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında eksikleri tespit edilen büyük çoğunluğu motosiklet olmak üzere çok sayıda araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Konya’da polis ekipleri tarafından ’Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında eksikleri tespit edilip, trafikten men edilerek otoparka çekilen büyük çoğunluğu motosiklet toplam bin 806 tescilsiz ve hurda araç Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) bağlı hurda işletmesine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ’Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında eksikleri tespit edilen büyük çoğunluğu motosiklet olmak üzere çok sayıda araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Otoparka çekilen bin 560 adet tescilsiz motosiklet, 148 adet elektrikli bisiklet, 69 adet tescilsiz üç tekerlekli motosiklet, 23 adet hurda otomobil, 4 adet hurda kamyonet, 1 adet tescilsiz traktör ve 1 adet tescilsiz iş makinası MKE’ye bağlı hurda işletmesine teslim edilmek üzere İzmir’e gönderildi.

Konya’da otoparka çekilen bin 806 araç MKE’ye gönderildi

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