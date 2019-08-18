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Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

Hafif ticari araçta bulunan yarım kilo patlayıcının, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK üyelerince eylem amaçlı gönderildiği belirlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK üyelerince eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi.

Ereğli ilçesinde 7 Ağustos'ta gözaltına alınan ve üst aramasında "Mahmud Ahmet" adına geçici koruma kimlik belgesi bulunan şüphelinin, gerçek isminin "Halaf Casım Hasan" olduğu belirlendi.

Sorgusunda iki ay önce YPG/PKK'ya katıldığını itiraf eden şüphelinin, Suriye'deki eğitim kampında örgüt üyelerinden bomba ve makineli silah kullanma eğitimi aldığını söylediği öğrenildi.

Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı Hasan'ı, Suriyeli ailenin içinde gizleyerek Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi.

YPK/PKK üyelerinin eylem yapacağı yerin bilgisayardaki fotoğraflarını gösterdiğini anlatan Hasan'ın, "YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler eylem yaptığım takdirde zorunlu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyleyerek beni ikna ettiler. Eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdiler. Oyuncak ayının içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı verdiler. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimdeki dolar ve Türk liraları da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi." itirafında bulunduğu belirtildi.

Ereğli ilçesinde 7 Ağustos'ta şüphe üzerinde durdurulan hafif ticari araçta oyuncak ayının içine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya oyuncak patlayıcı YPG/PKK

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