HABER

Konya’da tarım işçileri ekmek kavgasını sıcak altında sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Her yıl belirli aylarda çeşitli illerden Konya’ya tarlalarda çalışmaya gelen tarım işçileri, sıcak havada çapa yaparak ekmek paralarını kazanıyor.Yılın belirli aylarında Şanlıurfa, Adana ve Güneydoğu’dan Konya’ya gelen tarım işçileri, tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde çeşitli işlerde çalışıyor.

Her yıl belirli aylarda çeşitli illerden Konya’ya tarlalarda çalışmaya gelen tarım işçileri, sıcak havada çapa yaparak ekmek paralarını kazanıyor.
Yılın belirli aylarında Şanlıurfa, Adana ve Güneydoğu’dan Konya’ya gelen tarım işçileri, tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde çeşitli işlerde çalışıyor. Kadınhanı ilçesine çalışmaya gelen işçiler, çalışma sezonu boyunca şeker pancarı, mercimek, bezelye ve kimyon gibi ürünlerin çapalarını yapıyor. Eylül ayına kadar çadırlarda kalan işçiler ilçe dışına kurdukları çadırlarda ekmek mücadelesi veriyor. Kaldıkları çadırlardan tarlaya minibüsle dağıtılan işçiler gruplar halinde mesai yaparak tarlada pancar çapası yapıyor. Çocuk, genç, yaşlı olan işçilerin zorlu mesaileri sabahın erken saatlerinde başlayarak günün ilerleyen saatlerinde ise artan hava sıcaklıklarıyla birlikte zorlaşıyor. Çadırlarda kalan yaşlılardan bazıları ise topladıkları odunları kırarak ocağı yakmaya hazırlıyor. Akşam saatlerine kadar çalışan tarım işçileri mesai sonunda ise tekrar çadırlarına dönüyor. Yaklaşık 5 ay boyunca tarlada her gün aralıksız çapa yapan işçiler, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda da bir gün izin sonrası çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Yaklaşık 35 derece sıcaklık altında aralıksız çalışan mevsimlik işçiler, "Urfa’dan geldim, yaklaşık bin kilometrelik yoldan geldik, çalışıyoruz. Sabah 5’ten akşam 7’ye kadar çocuklarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Önümüz bayram bayramda ise biz birinci gün oturuyoruz dinleniyoruz, ikinci günde ise tekrar çalışmaya başlıyoruz. Biz şeker pancarı bezelye ve nohut bitene kadar buradayız. Çocuklarımızla ailemizle birlikte çalışıyoruz biz geçen yıl bayramda da buradaydık bu yılda buradayız. Bayram günü arkadaşlarımızla çadırlarda bayramlaşırız" dedi.
Ailesi çalışmaya gelen çocuklar ise "Biz burada bazen yolda çizgilik oynuyoruz. Bazen de evcilik oynuyoruz eşyalarımızı getirerek oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Batman'da 10 terör şehidi için anıtBatman'da 10 terör şehidi için anıt
Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

TBMM'de yeni dönem! Yüz tanıma sistemi yerleştiriliyor

TBMM'de yeni dönem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.