Konya'da trafik kazası: 13 yaralı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Ekrem Türkoğlu idaresinde tarım işçilerini taşıyan 42 AAP 317 plakalı minibüs, Orhan Pilavcı yönetimindeki 71 AH 635 plakalı tırı, Başhüyük Mahallesi yakınlarında sollamak isterken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum