Konya'daki obruklar neyin işareti?

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Türkiye'deki yeraltı sularının üçte birine sahip Konya Havzası'nda obrukların sayısı artıyor.

Yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan bu coğrafi biçimlerin meydana gelmesi aslında 30 yıldan fazla sürüyor ancak Konya'da artık her yıl 20-30 obruk oluştuğu gözlemleniyor.

Yeraltı su su seviyesinin düşmesi, sondaj yoluyla aşırı su kullanımı ve kuraklığın artması obruk oluşumunu hızlandıran etkenler arasında.

Türkiye'de sadece Konya değil Eskişehir, Denizli, Mersin, Çankırı ve Kastamonu'da da obrukların oluşabildiğini anlatan Doç Dr. Bülent Özmen, "Konya'da şu anda tespit edilebilen 600'e yakın obruk var ve bunların özellikle işleri eskiden yılda 1-2 tane meydana gelirken ve son yıllarda bunların sayısının 30'a yaklaştığını görüyoruz. Sadece bu verilere bile bakarak biz artık obruğu bir afet olarak kabul etmemiz ve afet yönetimi bilinçli ışığı altında bilimin bakış açısıyla gruplara bakmamız" diyor.

Peki obruk oluşumundaki bu artış neyin işareti? Çözüm ne? Eran Hakim ve Evren Topaloğlu, Konya'da araştırdı.

