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Köpeğe işkence eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Vali İlker Gündüzöz: - "İnsana hizmet edilmesi gereken bir yerde hem de veteriner hekim olan kişi ve onun ekibi tarafından bir hayvana böyle eziyet edilmesi son derce acı"

Muş'un Bulanık ilçesinde köpeğe işkence eden 3 belediye görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulanık Belediyesinde görevli biri veteriner, 2'si temizlik görevlisinin köpeğe uyguladıkları şiddete ilişkin görüntülerin sosyal medyada tepki çektiğini söyledi.

Valilik olarak görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçtiklerini belirten Gündüzöz, kimlikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Devletin ve yerel yönetimlerin görevlerinden birinin de hayvanları korumak olduğunu vurgulayan Gündüzöz, bu konuda 2004'te önemli adımların atıldığını aktardı.

Dün yaşanan olayın gereğinin yapıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bulanık ilçesinde bir köpeğe eziyet ediliyor görüntülerde. Kürekle boynu koparılmak isteniyor. Bunun üzerine faillerin yakalanmasına çalışıldı. Görüntülerde görevlilerin üzerinde Bulanık Belediyesi üniformaları vardı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelilerden birinin Bulanık Belediyesinde veteriner hekim olarak çalıştığı, ikisinin de işçi olduğu tespit edildi. Talebimiz doğrultusunda Cumhuriyet savcılığı harekete geçti ve ilgililer hakkında soruşturmaya başlandı. Bu son derece yanlış bir şey. İnsana hizmet edilmesi gereken bir yerde hem de veteriner hekim olan kişi ve onun ekibi tarafından bir hayvana böyle eziyet edilmesi son derece acı."

Hayvanların kendilerini ifade edemeyen ve insanların yardımına muhtaç varlıklar olduğunu vurgulayan Gündüzöz, yerel yönetimlerde bazı insanların bu şekilde gayri insani davranabildiğini dile getirdi.

- "Bir vali, bir hayvan dostu olarak kınıyorum"

Devlet olarak hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara aynı hassasiyetle devam edeceklerini kaydeden Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Bu olayı hem bir vali olarak hem de bir hayvan dostu olarak kınıyorum. Bundan sonrada bu tür olaylar vuku bulduğunda derhal gereği yapılacaktır. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Savcılık talimatı ile bu genişleyebilir, belli bir noktaya gidebilir ama görüntülerden tespit edilen 3 kişi hakkında işleme başlandı.Burada aslında bir görevi kötüye kullanma hadisesi de var. Hem hayvan hakları noktasında bir ihlal hem de belediyede kamu görevlisinin görevini kötüye kullanma hadisesi var."

- "Köpek bulunamadı"

Şiddete maruz kalan köpeğin bulunamadığını aktaran Gündüzöz, "Anladığımız kadarıyla iğneyle öldürmeye ardından kürekle kafasını koparmaya, silahla vurmaya çalışıyorlar. Yani sistematik bir şey var aslında. Bu, tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Bundan sonrası savcılığımızın talimatı doğrultusunda yürütülüyor." dedi.

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