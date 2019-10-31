Köpeğe işkence eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

"Bulanık ilçesinde bir köpeğe eziyet ediliyor görüntülerde. Kürekle boynu koparılmak isteniyor. Bunun üzerine faillerin yakalanmasına çalışıldı. Görüntülerde görevlilerin üzerinde Bulanık Belediyesi üniformaları vardı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelilerden birinin Bulanık Belediyesinde veteriner hekim olarak çalıştığı, ikisinin de işçi olduğu tespit edildi. Talebimiz doğrultusunda Cumhuriyet savcılığı harekete geçti ve ilgililer hakkında soruşturmaya başlandı. Bu son derece yanlış bir şey. İnsana hizmet edilmesi gereken bir yerde hem de veteriner hekim olan kişi ve onun ekibi tarafından bir hayvana böyle eziyet edilmesi son derece acı."

Devletin ve yerel yönetimlerin görevlerinden birinin de hayvanları korumak olduğunu vurgulayan Gündüzöz, bu konuda 2004'te önemli adımların atıldığını aktardı.

Hayvanların kendilerini ifade edemeyen ve insanların yardımına muhtaç varlıklar olduğunu vurgulayan Gündüzöz, yerel yönetimlerde bazı insanların bu şekilde gayri insani davranabildiğini dile getirdi.

- "Bir vali, bir hayvan dostu olarak kınıyorum"

Devlet olarak hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara aynı hassasiyetle devam edeceklerini kaydeden Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Bu olayı hem bir vali olarak hem de bir hayvan dostu olarak kınıyorum. Bundan sonrada bu tür olaylar vuku bulduğunda derhal gereği yapılacaktır. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Savcılık talimatı ile bu genişleyebilir, belli bir noktaya gidebilir ama görüntülerden tespit edilen 3 kişi hakkında işleme başlandı.Burada aslında bir görevi kötüye kullanma hadisesi de var. Hem hayvan hakları noktasında bir ihlal hem de belediyede kamu görevlisinin görevini kötüye kullanma hadisesi var."

- "Köpek bulunamadı"

Şiddete maruz kalan köpeğin bulunamadığını aktaran Gündüzöz, "Anladığımız kadarıyla iğneyle öldürmeye ardından kürekle kafasını koparmaya, silahla vurmaya çalışıyorlar. Yani sistematik bir şey var aslında. Bu, tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Bundan sonrası savcılığımızın talimatı doğrultusunda yürütülüyor." dedi.

