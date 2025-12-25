Köpeği kolunu yaladı, hayatı karardı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan Marie Trainer’ın yaşadıkları, küçük bir yaranın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. 2019 yılında Dominik Cumhuriyeti’ndeki tatilinden dönen Trainer, kısa süre içinde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

TATİL DÖNÜŞÜ GİZEMLİ RAHATSIZLIK

Tatil sonrası mide bulantısı, sırt ve karın ağrıları yaşayan Marie Trainer’ın durumu saatler içinde ağırlaştı. Bilinci gidip gelmeye başlayan kadın, eşi tarafından acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ilk etapta tropikal bir enfeksiyondan şüphelendi ve kapsamlı testler yapıldı.

GERÇEK YARADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler, rahatsızlığın kaynağının tatil sırasında kolunda oluşan küçük bir çizik olduğunu ortaya koydu. Eve döndükten sonra köpeğinin bu yarayı yaladığı belirlendi. Köpeklerin ağız florasında bulunabilen Capnocytophaga canimorsus adlı bakterinin, bu yolla Trainer’ın kan dolaşımına karıştığı tespit edildi.

ENFEKSİYON SEPSİSE DÖNÜŞTÜ

Bakteri kısa sürede tüm vücuda yayılarak sepsise yol açtı. Dokular hızla kangrene dönüşürken, doktorlar Marie Trainer’ın hayatını kurtarabilmek için radikal bir karar almak zorunda kaldı. Kadının kolları ve bacakları ampute edildi. Yaklaşık 10 gün boyunca komada kalan Trainer, uyandığında yaşadığı gerçeği öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN ŞANSLI OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"

Yaşadığı travmayı anlatan Trainer, "Hayatta kaldığım için şanslı olduğumu söylediklerinde şok oldum. Sonra kollarımın ve bacaklarımın olmadığını öğrendim. Bu, hayatımın en kötü günüydü” sözleriyle duygularını dile getirdi.

100 GÜN HASTANE, 13 AMELİYAT

Yaklaşık 100 gün hastanede kalan Marie Trainer, bu süreçte 13 ameliyat geçirdi. Aylar süren fizik tedavi ve rehabilitasyonun ardından protezlerle yeniden yürümeyi öğrenen Trainer, günlük hayatına adapte olmak için büyük bir mücadele verdi. Bu zorlu süreçte en büyük destekçisinin eşi Matthew olduğunu söyledi.

UZMANLARDAN UYARI: KÜÇÜK YARALAR HAFİFE ALINMAMALI

Uzmanlar, Capnocytophaga bakterisinin köpek ve kedilerde doğal olarak bulunabildiğini, açık yaraların yalanması ya da ısırılması durumunda nadir de olsa hayati risk oluşturabileceğini vurguladı. Açık yaraların mutlaka temizlenmesi ve hayvan teması sonrası dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

"ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİM"

Yaşadıklarından ders çıkardığını söyleyen Marie Trainer, "Köpeklerimi hala çok seviyorum. Ancak en küçük bir yaranın bile ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini artık çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.