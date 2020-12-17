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  4. Köpeği sopayla döverken görüntülendi: 947 lira para cezası kesildi

Köpeği sopayla döverken görüntülendi: 947 lira para cezası kesildi

17.12.2020 18:46 | Son Güncelleme:
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Köpeği sopayla döverken görüntülendi: 947 lira para cezası kesildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde S.T. isimli kişinin beslediği köpeği sopayla dövdüğü anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, köpek koruma altına alındı.

Sarayönü ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, müstakil evin bahçesinde havlama sesi duydu. Evin bahçesine baktığında, iple bağlı olan köpeğe bir kişinin sopayla vurduğunu görünce bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Polis kimliğini belirlediği köpeği sopayla döven S.T.’yi gözaltına aldı. S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sopayla dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği anlaşılan köpek ise koruma altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T.'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesti. (DHA-AA)


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