Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize atlayan köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, itfaiye ekibi kurtardı.

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'na gelen Muhammet Elcik ile eşi Emine Elcik'in "Paşa" adındaki "golden" cinsi köpekleri bir anda denize atlayarak açılmaya başladı.

Köpeklerinin ardından Muhammet Elcik de denize atlayarak köpeğini kurtarmak için yaklaşık 1 kilometre açıldı. Köpeğiyle denizde yaşam mücadelesi veren Muhammet Elcik'in eşi olayı yetkililere bildirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Elcik ve köpeği, Karamürsel itfaiye ekiplerinin yanlarında getirdiği botla kurtarılarak kıyıya getirildi.

Kıyıya çıkan Muhammet Elcik, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Elcik daha sonra evine gönderildi.

