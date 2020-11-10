Köpek dışkısının üstüne yüzüstü düşen kız hayatının travmasını yaşadı

Okul yolunda olan Emelia adlı küçük kız, sokakta ayağı kayıp yüzüstü şekilde köpek dışkısının üzerine düştü. Eline, yüzüne her tarafına dışkı bulaşan kız üzerindekileri görünce çığlıklar atıp, kusmaya başladı.

Köpek dışkısının üzerine düşen kız önce kustu sonrasında ise gözyaşlarına boğuldu. Annesiyle birlikte okul yolunda olan küçük kız, okula gitmek için parkın içinden giymeyi tercih etmişlerdi. Parkta biriken yapraklar üzerinde düşmüş gibi görünmesine rağmen, yolun ortasında büyük bir köpek dışkısı yığını vardı.

Annesi Emelia’yı temizlemek için bir şeyler almaya markete girdiğinde, küçük kızın kardeşi yaşadıklarını fotoğrafladı. Annesi, o günden beri kızının mikroplardan çok korktuğunu söylüyor. Küçük Emelia, köpek dışkısını bırakan köpeğin sahibi bulup ceza almasını istiyor.



