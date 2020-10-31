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  4. Köpek memesi hastası yardım bekliyor! 'Eşim bile benden tiksiniyor'

Köpek memesi hastası yardım bekliyor! 'Eşim bile benden tiksiniyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Köpek memesi hastalığı olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalanan 27 yaşındaki Enver Dağtekin, eşinin bile kendisinden tiksindiğini söyledi. Psikolojisinin iyice bozulduğunu anlatan Dağtekin, hastalıktan kurtulmak için yardım bekliyor.

Köpek memesi hastası yardım bekliyor! 'Eşim bile benden tiksiniyor'

Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Mahallesi'nde yaşayan Enver Dağtekin, 18 yaşında halk arasında ‘Köpek Memesi’ olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalandı. Yaklaşık 9 yıldır hastalıkla mücadele eden Dağtekin, zamanla gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için işini de bırakmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır yürümekte zorlanan Dağtekin, işsiz olduğu için evini de geçindiremez hale geldi. Birçok hastane gezen Dağtekin, hastalığının kronik olduğu cevabını alırken, sağlık durumu ise günden güne kötüye gitti. Bu durumun psikolojisini bozduğunu kaydeden Dağtekin, yardım istedi.

AİLEM, HALİME ACIYOR'

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Hastalık nedeniyle kol ve bacaklarında oluşan yaraların özellikle uyurken acı çekmesine neden olduğunu dile getiren Dağtekin, yıllardır geçen uykusuz gecelerin kendisini yıprattığını kaydetti. Doktorların hastalığa çözüm bulamamasından sonra büyük üzüntü yaşadığını ve hayata küstüğünü vurgulayan Dağtekin, "Bu hastalık gelip beni buldu. Yaşamak günden güne daha da zorlaşıyor. Ailem, halime acır duruma geldi. Eşim bile artık benden tiksinmek üzere. Sesimi duyun ne olursunuz" diye konuştu.

YARDIM BEKLİYOR

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Oğlunun iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, ama sonuç alamadıklarını kaydeden Servet Dağtekin ise yurt dışından bir ilaç getirdiklerini ama onun da yaralara geçici olarak iyi geldiğini belirtti. Oğlunun gözleri önünde eridiğini söyleyen acılı baba, üzüntüden kendisinin de böbrek hastası olduğunu ifade etti.

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DHA


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