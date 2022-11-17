Köpekle karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Köpek Eğitmeni'nin sözleri sosyal medyaya damga vurdu 'İzin almalıyız'

Türkiye'de başıboş köpeklerle ilgili sorunlar gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili Nevşin Mengü'nün Youtube kanalına konuk olan Köpek Eğitmeni Çağrı Aracı çok konuşulacak ifadeler kullandı. Köpeğin olduğu yerden geçerken köpekten izin alınması gerektiğini belirten Aracı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte Köpek Eğitmeni Çağrı Aracı'nın çok konuşulan o açıklamaları:

'KÖPEKTEN İZİN ALACAĞIZ'

"Köpeğin olduğu yerden geçerken köpekten izin alacağız. İzin alma yöntemi de aynı bir köpeğin yaptığı gibi saygılı ve hareket sıralarıyla konuşmadan. Yürüyoruz, bir köpekle karşılaştık, köpeği gördüğümüz anda göz teması kurduğumuz anda olduğumuz yerde duracağız. Peki neyi bekliyoruz? Köpekten minicik bir hareket, kulağının oynaması, kafayı çevirmesi, yere bakması, gözümüzün yakalayabildiği minicik bir hareket.

'NASIL ÇALIŞTIĞINI DENEYİMLEMENİZİ ÇOK İSTERİM'

Buna köpekle iletişim ve hareket sırası vermek denir. Ve bu köpeğe eğer Türkçe konuşuyor olsaydık şunu demiş olduk: "Seni gördüm köpek. Sana tehdit değilim. Sen de bana tehdit değilsin. Çünkü kaçmıyorum, bağırmıyorum, sana yaklaşmıyorum, sevmeye çalışmıyorum". Bundan sonra köpeğin yapacağı o minicik hareket de şu demek: "Tamam, ben de seni gördüm. Yoluna devam edebilirsin". Sonra bu hareketi aldığımız gibi köpeğe hiç bakmadan sanki o yokmuş gibi yolumuza devam edeceğiz. Bunun nasıl çalıştığını deneyimlemenizi çok isterim."

