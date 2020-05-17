Köpekler koronavirüsün tespit edilmesinde kullanılabilir mi?

Köpekler halihazırda bazı kanser türlerinin, Parkinson, sıtma ve bakterilerden kaynaklanan bazı hastalıkların, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespit edilmesinde kullanılıyor.

Özellikle birçok ülkede koronavirüs testlerinin yeteri kadar sık yapılamaması, köpeklerin bu açıdan bir çözüm sunması açısından önemli görülüyor.

Önümüzdeki iki hafta içinde köpeklerin koklama denemelerine başlanacak; eğer bu aşamada başarı sağlanırsa ikinci safha denemeler dört ay sonra gerçekleştirilecek.

İngiltere'de hükümet, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu (London School of Hygiene and Tropical Medicine) ve Tıbbi Teşhis Köpekleri'nin (Medical Detection Dogs) beraber yürüttüğü çalışmalara 500 bin pound destek verdiğini açıkladı.

Farklı ülkelerde köpeklerin Covid-19 hastalığını tespit etmeleri için kullanılması adına yapılan eğitimlere ve deneylere hız veriliyor. ABD, Fransa ve İngiltere'de köpeklerin koronavirüsü tespit edip edemeyeceğine yönelik çalışmalar, araştırma grupları tarafından yürütülüyor.

'Devrim niteliğinde'

Bilim insanları da hükümet yetkilileri de bu deneylerin başarılı olmasının 'devrim niteliğinde' olacağını söylüyor.

İngiltere'de İnovasyon Bakanı James Bethell, köpeklerin hükümetin geniş koronavirüs test politikası kapsamında kullanılabileceğini, ancak bunun da 'covid köpeklerine' güvenilebilmesinin tespit edilmesi takdirinde olabileceğini söylüyor.

İngiltere'de testlerin ilk aşamasında Londra hastanelerinde çalışan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) doktorları ve Covid-19 hastalarından toplanan koku örnekleri kullanılacak. İlk aşamada altı köpekte bu testler gerçekleştirilecek.

Her bir köpek bir saatte 250'ye kadar insanı gözden geçirebiliyor, ve hastalığı iki olimpik havuz büyüklüğünde bir alanda bir çay kaşığı şeker kadar bir miktarda tespit edecek gibi eğitiliyorlar.

Kaybolan insanların bulunmasında kullanılan köpekler

Fransa'da da Prof. Dominique Grandjean öncülüğünde bir ekip köpeklerin Covid-19'u tespit edebilmesi için çalışmalar ve eğitimler düzenliyor.

Fransa'nın Corsica adasında sekiz köpek Covid-19 hastalığının tespit edilmesi için eğitiliyor.