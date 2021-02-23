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Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi altına alındı

23.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başıboş gezen köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Sarıçiçek köyünde sabah saatlerinde başıboş gezen köpeklerin saldırdığı karacayı gören Harun Taşkıran, önce köpekleri karacadan uzaklaştırdı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başıboş gezen köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Sarıçiçek köyünde sabah saatlerinde başıboş gezen köpeklerin saldırdığı karacayı gören Harun Taşkıran, önce köpekleri karacadan uzaklaştırdı. Ardından yaralı karacıyı kurtaran Taşkıran, durumu Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Atıcılar Kulübünün Onursal Başkanı Ahmet Yücel ile birlikte karacayı bulunduğu yerden alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

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