Köpeklerini görebilmek için hukuki mücadele başlattı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Çeşme ilçesinde boşanma davası nedeniyle evden uzaklaşma cezası verilen M.U, bu süreçte eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini haftanın belirli günlerinde görebilmek için mahkemeden talepte bulundu.
Çeşme'de ikamet eden M.U, 5 yıl önce A.U. ile hayatını birleştirdi. Çift, 3 yıl önce evlerinde doberman cinsi 4 köpek beslemeye başladı. A.U, geçen mart ayında aile birliğinin temelden sarsılmasını gerekçe göstererek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açtı.
Mahkeme, M.U. hakkında boşanma davası açıldıktan sonra ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine karşı kanun gereğince 7 ay evden uzaklaştırma kararı verdi.
Bu süreçte köpeklerini göremeyen M.U, durumu avukatına bildirdi ve hukuki mücadele başlatma kararı aldı. Bunun üzerine avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.
Avukat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de evinde 3 köpeğe baktığını, bu nedenle M.U'nun durumuna çok üzüldüğünü söyledi.
Türk Medeni Kanunu'nda boşanacak çiftlerle evcil hayvanları arasında şahsi münasebet tesisinin bulunmadığını öne süren Polat, şöyle konuştu:
"Müvekkilimin 'Sizin de köpekleriniz var, eşiniz boşanma davası açsa, bir de evden uzaklaştırma kararı aldırsa siz ne yaparsınız' şeklindeki sözünden çok etkilendim. Türk Medeni Kanunu anne, baba ve çocuklar arasındaki şahsi münasebeti düzenliyor. Kanunda çocuklarla ilgili olan 182 ve 323. maddelerden yola çıktım. Yargılama devam ederken mahkemeden belli gün ve saatlerde, nasıl anne ve baba arasında boşanma davası sürerken şahsi münasebet tesisi kuruluyorsa, köpekleriyle de müvekkilim arasında şahsi münasebet tesisinin kurulması talebinde bulundum."
Polat, M.U'nun köpeklerine duyduğu özlem nedeniyle kısa sürede 15 kilo verdiğini, sürekli onların fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktüğünü dile getirdi.
Bu gibi zor süreçlerde kimi zaman evcil hayvanların sahipsiz kaldığını anlatan Polat, "Yargıtayın bu şekilde verdiği bir karara rastlamadım. Bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk." diye konuştu.
- "Köpeklerimi özlüyorum"
M.U. da eşini çok sevdiğini ve boşanmak istemediğini ifade etti.
Boşanma sürecinde çok zor günler yaşadığını belirten M.U, "Eşimi ve köpeklerimi özlüyorum. Paşa ve Şila isimli doberman köpeklerimi koynumda büyüttüm, yavrulattım. Mahkeme kararıyla evimden uzaklaştırıldığım için 'evladım' dediğim köpeklerimi göremiyorum. Artık hayattan zevk alamıyorum. Onlar benim her şeyim. Mahkeme heyetinden avukatımın yaptığı başvurunun ardından süreç tamamlanıncaya kadar belirli günlerde köpeklerimi görmeme izin vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
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