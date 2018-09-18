Köpeklerini görebilmek için hukuki mücadele başlattı

Avukat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de evinde 3 köpeğe baktığını, bu nedenle M.U'nun durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Bu süreçte köpeklerini göremeyen M.U, durumu avukatına bildirdi ve hukuki mücadele başlatma kararı aldı. Bunun üzerine avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Türk Medeni Kanunu'nda boşanacak çiftlerle evcil hayvanları arasında şahsi münasebet tesisinin bulunmadığını öne süren Polat, şöyle konuştu:

"Müvekkilimin 'Sizin de köpekleriniz var, eşiniz boşanma davası açsa, bir de evden uzaklaştırma kararı aldırsa siz ne yaparsınız' şeklindeki sözünden çok etkilendim. Türk Medeni Kanunu anne, baba ve çocuklar arasındaki şahsi münasebeti düzenliyor. Kanunda çocuklarla ilgili olan 182 ve 323. maddelerden yola çıktım. Yargılama devam ederken mahkemeden belli gün ve saatlerde, nasıl anne ve baba arasında boşanma davası sürerken şahsi münasebet tesisi kuruluyorsa, köpekleriyle de müvekkilim arasında şahsi münasebet tesisinin kurulması talebinde bulundum."

Polat, M.U'nun köpeklerine duyduğu özlem nedeniyle kısa sürede 15 kilo verdiğini, sürekli onların fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktüğünü dile getirdi.

Bu gibi zor süreçlerde kimi zaman evcil hayvanların sahipsiz kaldığını anlatan Polat, "Yargıtayın bu şekilde verdiği bir karara rastlamadım. Bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk." diye konuştu.