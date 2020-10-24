HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Köpekten annelik dersi! Lokanta sahibinin verdiği yemeği yavrularına taşıyor

Köpekten annelik dersi! Lokanta sahibinin verdiği yemeği yavrularına taşıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Düzce’de yeni sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz isimli esnafın verdiği yemekleri yemeyen sokak köpeği yemeğin bulunduğu poşeti yavrularına taşıyor. Sokak köpeğinin örnek anneliği sanayi esnafını duygulandırdı.

Yıllardır Düzce’de sokak hayvanlarını besleyen ve sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz, her gün aynı saatte lokantasının önüne gelen sokak köpeğine de lokantasında artan yemekleri alüminyum folyo tabakla beslemeye başladı. Tabağın bittiği bir gün poşet içinde sokak köpeğine yemek veren Yılmaz’ın verdiği yemeği taşımaya başladı.

YAVRULARINA GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE YEMEK MİKTARINI ARTTIRDI

O günden sonra poşetle yemek vermeye başlayan Şeref Yılmaz sokak köpeğinin durumundan şüphelenince onu takip etmeye başladı. Sokak köpeğinin yiyecek dolu poşeti yuvasında bekleyen yavrularına taşıdığını görünce sokak köpeğine verdiği yemeğin miktarını artırdı. Her gün aynı saatte gelen köpeğe yemek vermeye devam etti. Bir başka sanayi esnafı ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabına yükledi. Ardından hayvansever lokanta sahibi bir anda Düzce’de fenomen oldu.

"YAVRULARINI BESLEDİĞİNİ GÖRDÜM"

Şeref Yılmaz ise bu durumun kendisi için farklılık olmadığını ve her gün lokantasından artan yemekleri sokak hayvanlarına vermeye devam edeceğini belirterek; “Ben gençliğimden beri sokak hayvanlarını beslerim. Bu her insanın yapması gereken bir şey zaten. Ancak beslediğim köpeklerden bir tanesi ilk geldiği günlerde alüminyum folyo ile yemek veriyordum. O zamanlar yiyip gidiyordu. Bir gün poşet içinde yemek vermek zorunda kaldım. O gün köpek, o yemeği yemedi ve ağzı ile taşıyarak uzaklaştı. Sonraki günlerde de aynı olay yaşanınca köpeği takip etmeye başladım. Verdiğim yemeği yuvasına taşıyarak yavrularını beslediğini gördüm. Sokak köpeğinin bu hareketi çok hoşuma gitti. Bende her gün yemeğini daha fazla vererek köpeği beslemeye devam ediyorum. Görüntüleri de bir arkadaşım cep telefonu ile çekip sosyal medyaya yüklemiş. Aldığım tepkiler hep olumlu oldu. Bu da beni mutlu etmeye yetti. Ben farklı bir şey yapmadım. Her insanın yapması gerekeni yaptım aslında. Sokak hayvanlarını beslemek gerekiyor. Onlarda Allah’ın dilsiz canlıları onlar” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kıl payı kurtuluş kameradaKıl payı kurtuluş kamerada
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En Çok Okunan Haberler
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
Bursa'da yaşlı kadının ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
Kıl payı kurtuluş kamerada
İstanbul'da köpeğiyle birlikte kedinin saldırısına uğrayan adam büyük şok yaşadı
Kedinin saldırısına uğrayan adam büyük şok yaşadı
Kent merkezine inen domuz sürüsü görüntülendi
Kent merkezinde görüldüler
Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak
Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak
Bütün arkadaşlarını yiyip depresyona giren balık 16. doğum gününü kutladı
Bütün arkadaşlarını yiyen balık 16. doğum gününü kutladı
Elindeki pastayı güvenlikçiye atınca... Şakacı Joker kaos yarattı!
Şakacı Joker kaos yarattı! Elindeki pastayla...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.