HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köprü geçiş ücretinden kaçmak için pes dedirten yöntem! Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

Köprü geçiş ücretinden kaçmak için pes dedirten yöntem! Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

07.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, otoyol ve köprü ücreti ödememek için cerrahi maskesini motosikletinin plakasına taktı. Pes dedirten yöntem başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte şaşkına çeviren o görüntü!

Köprü geçiş ücretinden kaçmak için pes dedirten yöntem! Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

İddiaya göre Pendik, Kurtköy'den yola çıkan bir motosiklet sürücüsü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzüne takması gereken cerrahi maskeyi otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına taktı. Pendik'ten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar plakasında cerrahi maskeyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsünün kural tanımazlığı bu kadarına da pes dedirtti.

AW561097_04

Motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle gizleyen sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kilometrelerce yolu plakasını cerrahi maskeyle gizleyerek ilerleyen motosikletteki 2 kişi Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçtikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emine Şenlikoğlu’ndan tepki çeken Atatürk ve İsmet İnönü sözleriEmine Şenlikoğlu’ndan tepki çeken Atatürk ve İsmet İnönü sözleri
ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...
Rusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdiRusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
maske İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.