Köprü üzerinde taksici ile motosikletlinin kavgası şoke etti! Taksiden inip koşarak kovaladı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olay, akşam saatlerinde Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde bir ticari taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

HAREKET HALİNDEYKEN TARTIŞMA GİDEREK BÜYÜDÜ

Köprü üzerinde hareket halindeyken 2 sürücü arasındaki tartışma alevlenerek devam etti.

ARACINDAN İNİP, KOŞARAK KOVALADI

Aracını yolun kenarına çeken taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yol kenarında devam etti.

Taksi şoförü, hareket halindeki motosiklet sürücüsü yolun ortasında koşarak kovaladı. Sürücünün hem kendi canının hem de motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

