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  4. Köprü üzerinde taksici ile motosikletlinin kavgası şoke etti! Taksiden inip koşarak kovaladı...

Köprü üzerinde taksici ile motosikletlinin kavgası şoke etti! Taksiden inip koşarak kovaladı...

20.06.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ticari taksi şoförü ile motosikletli arasında "yol verme" meselesi yüzünden çıkan kavga başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi. Yol boyu devam eden karşılıklı hakaretlerde sonucu aracı kenara çeken taksi şoförü motosikletliyi koşarak kovaladı.

Köprü üzerinde taksici ile motosikletlinin kavgası şoke etti! Taksiden inip koşarak kovaladı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olay, akşam saatlerinde Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde bir ticari taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

HAREKET HALİNDEYKEN TARTIŞMA GİDEREK BÜYÜDÜ

Köprü üzerinde hareket halindeyken 2 sürücü arasındaki tartışma alevlenerek devam etti.

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ARACINDAN İNİP, KOŞARAK KOVALADI

Aracını yolun kenarına çeken taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yol kenarında devam etti.

Taksi şoförü, hareket halindeki motosiklet sürücüsü yolun ortasında koşarak kovaladı. Sürücünün hem kendi canının hem de motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul trafik kavga

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