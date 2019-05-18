Köprübaşı'nı dolu ve yağmur vurdu; 15 bin civciv ve tavuk öldü

Bülent KAYAHAN/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, etkili olan doluyla karışık yağmur, ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi, su altında kalan bir tavuk çiftliğinde ise 15 bin civciv ve tavuk öldü.

Köprübaşı'nda dün saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika doluyla karışık yağdı, 1 saat etkili oldu. Sağanak sonrası kentteki, Acıdere Deresi'nde taşkın olurken, sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar, arazilerden taşınan sularla çamura büründü. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde de su baskını yaşandı. Gündoğdu Mahallesi'nde ise su altında kalan bir tavuk çiftliğindeki yaklaşık 15 bin civciv ve tavuk öldü. Sele kapılan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sağanak ve dolu yağışı sonrası, tarım arazilerindeki çilek, tütün, buğday ve arpa ekili alanlarda ayrıca zeytin ağaçlarında zarar oluştu.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yağış ve selin sadece ilçe merkezinde bulunan tarım arazilerinde etkili olduğunu belirtti. İlçe merkezi dışındaki diğer kırsal kesimlerin etkilenmediğini belirten Sağıroğlu, 3 bin dönümde üretim yapılan çilekte bin dönümlük alanda zarar oluştuğunun görüldüğünü ifade etti. İlçede ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Buğday ve arpada ise 700 dönümlük alanda zararın olduğunu ifade etti. Sağıroğlu, "Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz" dedi.