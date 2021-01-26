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  4. Kör makasla kesmeye son... Evdeki püf noktaları makasları 30 saniyede jilet gibi yapıyor!

Kör makasla kesmeye son... Evdeki püf noktaları makasları 30 saniyede jilet gibi yapıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Kör makasla kesme konusunda sorun yaşıyorsanız, makas nispeten ucuz olduğu için dışarı çıkıp başka bir çift almayı düşünebilirsiniz. Ancak, makasınızı evde bilemenin de çözüm yolları yok değil. Makasınızı evde bilemek için yalnızca birkaç ev eşyası işinizi görecek.

Hiçbir eşyamız kuşkusuz ilk aldığımız günkü gibi yerinde durmuyor. Tıpkı makaslarımız gibi. Neyse ki zamanla körelen, bir ipi bile kesemeyen makaslar bulduğumuz çözüm yollarıyla jilet gibi oluyor.

YÖNTEM 1: Alüminyum folyo, makaslarınızın ilk günkü gibi keskinlikte olmasını sağlayabilir. Folyoyu yırtın ve üç veya dört kez ikiye katlayın. Ardından, makasınızla şeritler halinde kesin. Ekstra keskinlik için makasınıza yağlı kağıt sürtün.

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YÖNTEM 2: Ayrıca bir parça ince kumlu zımpara kağıdını keserek de makasınızı keskinleştirebilirsiniz. Makasınız için bu biraz daha zor olabilir, ama gerçekten işe yarıyor! Bir parça çelik yünü kesmek de benzer bir etkiye sahiptir ve pası temizlemek için harikadır.

YÖNTEM 3: Diğer bir yöntem, makasınızın bıçaklarını bir çengelli iğnenin kenarlarına doğru geçirmektir. Makasın ucundaki pimden başlayıp makas açılırken kendinize doğru geri çekerek ters kesme hareketi kullanın.

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