Kör makasla kesmeye son... Evdeki püf noktaları makasları 30 saniyede jilet gibi yapıyor!

Hiçbir eşyamız kuşkusuz ilk aldığımız günkü gibi yerinde durmuyor. Tıpkı makaslarımız gibi. Neyse ki zamanla körelen, bir ipi bile kesemeyen makaslar bulduğumuz çözüm yollarıyla jilet gibi oluyor.

YÖNTEM 1: Alüminyum folyo, makaslarınızın ilk günkü gibi keskinlikte olmasını sağlayabilir. Folyoyu yırtın ve üç veya dört kez ikiye katlayın. Ardından, makasınızla şeritler halinde kesin. Ekstra keskinlik için makasınıza yağlı kağıt sürtün.

YÖNTEM 2: Ayrıca bir parça ince kumlu zımpara kağıdını keserek de makasınızı keskinleştirebilirsiniz. Makasınız için bu biraz daha zor olabilir, ama gerçekten işe yarıyor! Bir parça çelik yünü kesmek de benzer bir etkiye sahiptir ve pası temizlemek için harikadır.

YÖNTEM 3: Diğer bir yöntem, makasınızın bıçaklarını bir çengelli iğnenin kenarlarına doğru geçirmektir. Makasın ucundaki pimden başlayıp makas açılırken kendinize doğru geri çekerek ters kesme hareketi kullanın.



