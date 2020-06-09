Kordon'da sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye ceza kesildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüs salgınına rağmen İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe kurallarına uymayarak dans edip halay çekenleri belirlemek için başlattığı çalışma son hızıyla sürüyor.

8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI

Kordonboyu'nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı tespit edilen 8 şahsa, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Şahıslara ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) 195. madde kapsamında adli işlem yapıldı. Kurallara uymayan diğer şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal alanda yaptığı denetim ve kontrollerin sanal devriye olarak sosyal medyada da yapılacağı kaydedildi.

(İHA)

