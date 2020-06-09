HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kordon'da sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye ceza kesildi

Kordon'da sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 23:26 | Son Güncelleme

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonunda sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polisin yaptığı çalışmalarla tespit edilen 8 şahsa işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüs salgınına rağmen İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe kurallarına uymayarak dans edip halay çekenleri belirlemek için başlattığı çalışma son hızıyla sürüyor.

8 KİŞİYE 25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI

Kordonboyu'nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı tespit edilen 8 şahsa, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Şahıslara ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) 195. madde kapsamında adli işlem yapıldı. Kurallara uymayan diğer şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal alanda yaptığı denetim ve kontrollerin sanal devriye olarak sosyal medyada da yapılacağı kaydedildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlarBeyoğlu'nda asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar

En Çok Okunan Haberler

Ölümündeki korkunç gerçek tomografide ortaya çıktı

Ölümündeki korkunç gerçek tomografide ortaya çıktı

AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması

Ünlü sunucu canlı yayında çıplak yakalandı

Ünlü sunucu canlı yayında çıplak yakalandı

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mangal fotoğrafı olay yaratmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Mangal fotoğrafı olay yaratmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Denizli'de feci kaza!

Denizli'de feci kaza!

Diğer Haberler
Mardin'de korkutan yangın! Kerpiç ev alevlere teslim oldu

Kerpiç ev alevlere teslim oldu

Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar

Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar

60'ında ilkokulu, 63'ünde ortaokulu bitirdi, 67 yaşında şiir kitabı çıkardı

60'ında ilkokulu, 63'ünde ortaokulu bitirdi, 67 yaşında kitap çıkardı

Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyayı salladı

Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyayı salladı

Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi

Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.