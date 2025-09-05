Kore cilt bakım maske trendleri: 2025’te kore cilt bakımında 5 öne çıkan yöntem...

Kore cilt bakım maskeleri, sadece bir güzellik ürünü değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geldi. 2025’te öne çıkan fermente içerikler, bitkisel özler ve yüksek konsantre vitamin maskeleri ile cilt bakımı daha etkili, doğal ve keyifli bir hale dönüşüyor.

1. FERMENTE İÇERİKLİ MASKELER

Probiyotik ve fermente içerikler, cilt bariyerini güçlendirmesiyle öne çıkıyor. Fermente pirinç suyu, kombucha ve yoğurt özlü maskeler bu yıl Kore’de en çok tercih edilen ürünler arasında.

2. BİTKİ ÖZLÜ JEL MASKELER

Aloe vera, yeşil çay ve centella asiatica (kaplan otu) içerikli jel maskeler, cildi yatıştırma ve nemlendirme etkisiyle popülerliğini artırıyor. Özellikle hassas ciltler için doğal çözümler sunuyor.

3. UYKU MASKELERİ

Kore bakım dünyasının vazgeçilmezi olan uyku maskeleri, gece boyunca cilde yoğun nem veriyor. 2025’te hyaluronik asit, niasinamid ve kolajen destekli uyku maskeleri öne çıkıyor.

4. VİTAMİN BOMBASI MASKELER

C vitamini ve E vitamini ağırlıklı maskeler, özellikle donuk ve yorgun ciltlerde parlaklık sağlamak için tercih ediliyor. Kore markaları bu yıl daha konsantre içerikli ampul maskelere yöneliyor.

5. HYDROGEL MASKELER

Serum emdirilmiş hydrogel yapılar, cilde daha hızlı nüfuz ediyor. Bu maskeler, ince çizgilerin görünümünü azaltma ve yoğun nemlendirme konusunda öne çıkan yeni trendlerden biri.