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Kore gazisini dolandıran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da Kore Gazisi Ali Tüzel'i (80), tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarını verip, karşılığında TL alarak dolandırdıkları iddia edilen Durdu Mehmet S.

Kore gazisini dolandıran şüpheliler yakalandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- ÇANKIRI'da Kore Gazisi Ali Tüzel'i (80), tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarını verip, karşılığında TL alarak dolandırdıkları iddia edilen Durdu Mehmet S. ile Zeynep S., Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis tarafından yakalandı.
Kore Gazisi Ali Tüzel, dolandırıldığını belirterek polise ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada, şüphelilerin 06 CAS 15 plakalı otomobil ile Çankırı'dan Kastamonu'ya, buradan da Tosya ilçesine gittiği belirlendi. Tosya'da polisin yaptığı çalışma ile şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu, Durdu Mehmet S. ve Zeynep S. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ve sürücü belgesi, 4 bin 200 lira ve çok sayıda tedavülden kalkmış yabancı para ele geçirildi.
Gazi Ali Tüzel'e tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarını verip, karşılığında TL alarak dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, aynı yöntemlerle farklı kentlerde de dolandırıcılık yaptıkları ve bu suçtan arandıkları öğrenildi. Şüpheliler, Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kore gazisini dolandıran şüpheliler yakalandı

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