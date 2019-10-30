HABER

Körfez Savunma Konseyi Toplantısı'nda "güvenlik ve istikrar" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 23:55 | Son Güncelleme

16. Ortak Körfez Savunma Konseyi Toplantısı sonuç bildirisinden: - "Konsey üyesi devletlerin güvenlik ve istikrarı bölünmez bir bütündür. Bu ülkelerden herhangi birine yapılan saldırı üye ülkelerin tamamına yapılmıştır"

MASKAT (AA) - Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen 16. Ortak Körfez Savunma Konseyi Toplantısı'nda üye ülkelerin güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın katılmadığı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, "Konsey üyesi devletlerin güvenlik ve istikrarı bölünmez bir bütündür. Bu ülkelerden herhangi birine yapılan saldırı üye ülkelerin tamamına yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sonuç bildirisinde sözlerine yer verilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, toplantıya katılan Savunma Bakanlarının KİK üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri komutanlıklarının harcadığı özel çabalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Bakanların, KİK üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkeler arasında devam eden iş birliğini takdir ettiğini kaydeden Zeyyani, toplantıda bölgesel gelişmeleri, bölgede devam eden çatışmaları ve bunun KİK ülkelerinin emniyet, güvenlik ve çıkarlarına yönelik tehlikeleri ve etkilerinin ele alındığını ifade etti.

Zeyyani, Arap Körfezi sularında uluslararası dolaşım özgürlüğünün korunmasının önemini vurgulayan bakanların, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

KİK Genel Sekreteri Zeyyani, ayrıca, Savunma Bakanlarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyona övgüde bulunduğunu dile getirdi.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştüBakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maskat Ortak Körfez Savunma Konseyi Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Gülse Birsel, Hürriyet'ten istifa etti

Gülse Birsel, Hürriyet'ten istifa etti

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

TEM'de feci kaza: Ulaşıma kapandı!

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.