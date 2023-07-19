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  4. Körfez Turu'nda son durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye geldi... Kritik anlaşmalar masada!

Körfez Turu'nda son durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye geldi... Kritik anlaşmalar masada!

19.07.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Turu’nun üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Erdoğan burada resmi törenle karşılandı. Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde heyetler arası önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Körfez Turu'nda son durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye geldi... Kritik anlaşmalar masada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Burada resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sayıda iş insanı, bakanlar, devlet kadrolarından önemli isimler eşlik ediyor.

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Gün boyu iki ülke arasında temasların yaşanacağı öğrenilirken; Birleşik Arap Emirlikleri'nde heyetler arası önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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AL NAHYAN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.

El Vatan Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamki önemli görüşmelerin ardından burada kalacak ve yarın da KKTC'ye geçecek. Kıbrıs'ın Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü münasebetiyle törene katılacak. Orada da önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan

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