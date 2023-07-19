Körfez Turu'nda son durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye geldi... Kritik anlaşmalar masada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Burada resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sayıda iş insanı, bakanlar, devlet kadrolarından önemli isimler eşlik ediyor.

Gün boyu iki ülke arasında temasların yaşanacağı öğrenilirken; Birleşik Arap Emirlikleri'nde heyetler arası önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

AL NAHYAN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.

El Vatan Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamki önemli görüşmelerin ardından burada kalacak ve yarın da KKTC'ye geçecek. Kıbrıs'ın Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü münasebetiyle törene katılacak. Orada da önemli mesajlar vermesi bekleniyor.





