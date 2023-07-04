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Korhan Berzeg'in komşuları endişeli! 'Bayram sonrasında' deyip ilk kez anlattı: 'İmkansız görünüyor'

04.07.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Mehmet Şimşek'in hocası, ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken Berzeg'in İstanbul Büyükada'daki komşuları Berzeg'in kaybolduğuna inanmakta güçlük çekiyor. Endişelerini dile getiren komşular Berzeg ile son karşılaşmalarını ve konuşmalarını anlattı. Berzeg'in yan komşusu Stella Kent, "Bayramdan sonra tekrar beraber olacaktık" diye konuştu.

Korhan Berzeg'in komşuları endişeli! 'Bayram sonrasında' deyip ilk kez anlattı: 'İmkansız görünüyor'

Berzeg'in Büyükada Şemsi Molla Sokak'taki evinde sessizlik hakim. Prof. Dr. Korhan Berzeg, komşularının iddiasına göre, 1 ay önce Büyükada'daki evinden tatil için memleketi Balıkesir Gönen'e gitti. Ancak Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Berzeg'den 17 günden beri haber alınamıyor.Ünlü ekonomisti arama çalışmaları devam ederken, Büyükada'daki komşuları Berzeg'in kayboluşunu inanılması güç olarak değerlendiriyor. Berzeg'in Büyükada'daki komşuları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in sağlıklı bir şekilde bulunmasını istiyor.

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"BAYRAMDAN SONRA BERABER OLACAKTIK"

Yan komşusu Stella Kent, “Biz seyahatteydik. Belki 1 buçuk ay önce beraberdik; beraber çay içtik, kahvaltı yaptık. Biz sonra döndük. Onlar köye gideceklerini söylediler ve bayramdan sonra tekrar beraber olacaktık. Ondan sonra birdenbire kayıp dediler, kayıp ne demek? Biz 35 senedir komşuyuz. Biz yazlıkçıyız. Onlar yaz kış buradalar. Hemen hemen aynı zamanda evleri aldık. Harika bir insandı, entelektüel, hoş sohbet, bir beyefendi, her konuda konuşabildiğiniz, klasik müzik dinleyen, kendi halinde, köpeğini alır dolaşır. Yani böyle bir şeyin onun başına gelmesi, başına ne geldiyse bilemiyorum, sahiden imkansız gibi görünüyor. Kendi halinde sabah köpeğini alırdı gezmeye çıkardı. Yukarı doğru çıkardı, akşam da toplanırdı gelirdi. Bir acayiplik oldu ama ne oldu bilmiyorum. Kimse bilmiyor zannediyorum. İnsan nasıl kaybolur ki? Normalde kaybolsa, yolunu şaşırsa, bulacaklar bir yerlerde" dedi.

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"KÖPEĞİNİ GEZDİRİRDİ SABAHLARI"

Komşusu Hasan Argun ise, “Tahmin ediyorum, kendisini 20-25 gün önce gördüm. Burada bir köpeği vardı ve köpeğiyle gezerdi. Çok medeni, çok güzel bir insandı. Selamlaşır geçerdik. Ama kendisinin tanınmış bir ekonomist olduğunu bilmiyordum. Köpeğini gezdirirdi sabahları. Kaybolduğunu da sizden öğrendim. Çok medeni bir insandı, yanında hiç kimse görmedim 2-3 senedir. Bir kere kendi dairesine girenler oldu, çocukları olabilir. Üzüldüm. Ben köpekten çok korkarım, köpeği beni kokladı, 'Korkma, korkma kokuna alışır' dedi. Ama çok düzgün bir insandı. Ben kendisini diplomat zannediyordum. Yani ne iyiliğini ne kötülüğünü gördüm ama selamlaşırdık. Medeni bir insandı" dedi.

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"HER YAZ BALIKESİR GÖNEN'E GİDERDİ"

Komşusu Aysel Çakıroğlu da “Ben 13 Mayıs'ta gördüm. Tam burada selamlaştık ve görüştük, hatır sordu. Ondan sonra köpeğiyle içeriye girdi. Ben de evime gittim. Sürekli burada kalırdı. Çok üzüldük, inşallah sağlıkla bulunur. Her yaz giderdi. Balıkesir Gönen'de onların tarlaları vardı. Ailesi Gönenli. O gittiği köy de Gönen'in bir köyü. Her yaz oraya gider, ürünleri yetiştirip gelirdi." şeklinde konuştu.

(DHA)

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