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Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

30.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca sosyal medyadan yayınladığı metinle görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Karaca yayınladığı metinde hakkındaki iddiaların sağlığını tehdit ettiğine değindi.

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Karaca istifa metninde sosyal medyadaki lincin kızı ve eşine dayanmasına vurgu yaptı ve bu konunun kendisinde sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Karaca istifa yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum. Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.

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19 Mart 2022, 22 Mart 2022, 20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim. Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.

Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.

Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi. Bu sebeplerle AK Parti merkezindeki tüm görevlerimden istifa ediyorum.

AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.

Yıllarca özel sektör yöneticisi ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim rızk mücadelemi elbette sürdüreceğim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun"

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