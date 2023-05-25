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Korku dolu anlar! Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştılar, bir daha o yolu kullanmak istemiyorlar... "Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor”

25.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da gezmek için Uludağ yoluna çıkmak isteyen evli çift, anayolda gördükleri ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan çift, o anları cep telefonuyla kayda alırken, “Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor” dedi.

Bursa'nın Zeyniler köyü Uludağ yolu üzerinde görülen ayı, hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçti. O sırada Fatih Özbek iş çıkışı eşi Meral Özbek ile Uludağ’a gezmek için çıkarken, bariyerlerin yanında duran ayıları fark etti.

Frene basıp yavaşlayan Özbek çifti hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yavrularını korumak isteyen ayının aracına koştuğu görünce gaza yüklendi. Ayının vurduğu darbeyle aracında ufak hasar oluşan çiftin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"NE GELİYORSA BAŞIMIZA MERAKTAN GELİYOR"

Bir daha o yolu kullanmak istemeyen Özbek çifti, “Bir daha oradan geçmeyi düşünmüyoruz. Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor” dedi.

Korku dolu anlar yaşayan Özbek çifti, “İş çıkışı gezmek için Uludağ’a çıkmak istedik. Uludağ yolunda ilerlerken bariyerlerin orada 3 yavru ayı ve annesini gördük. Merak edip durmak istedik. Tam o sırada bir anda araca koştuğunu fark ettik. Hemen orada uzaklaşıp geri dönmek zorunda kaldık. Geri döndüğümde aracın sağ arka kapısına darbe geldiğini gördüm. Neyse ki ciddi bir sorun yoktu. Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor” diye konuştu. (İHA)

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Bursa ayı

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