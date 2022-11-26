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Korku dolu anlar kamerada! Çayı geç getirdi diye...

26.11.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Çay ocağı sahibi İsmail Güder (51), çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisi ile tartıştı. Güder, tartıştığı kişinin gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Korku dolu anlar kamerada! Çayı geç getirdi diye...

Dehşete düşüren olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı sahibi İsmail Güder ile ismi öğrenilemeyen müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi. Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi.

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Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti. Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

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Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Bursa Çay silahlı saldırı

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