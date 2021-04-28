HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar! Kimse engelleyemedi

Korku dolu anlar! Kimse engelleyemedi

28.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de Rus uyruklu genç kadın, ikinci kat camından atlayarak intihar etti. Vatandaşların açtığı battaniyeye düşen kadın, başından yaralandı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde psikolojik soruları olduğu öğrenilen Rus uyruklu Tatyana A, cadde üzerindeki yaşadığı 4 katlı bir binanın 2. katının penceresine çıktı. İntihara teşebbüs eden kadını vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Kadın vatandaşların ikna çabalarına yanıt vermeyince kendini önce aşağıya sarkıttı ardından da aşağıya bıraktı. Yaklaşık 10 metreden vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye düşen kadın başından hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hareketli anların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BATTANİYE AÇTILAR, O SAYEDE KURTULDU"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Aracımdan inince hanımefendiyi camda gördük. Hemen bağırarak ‘atlama, yapma’ diye tepki gösterdik. Sonra arkadaşlar battaniye getirdi ve açtı. Bende komşumla binaya çıktım. Kapıyı kırmaya çalıştık, sesleri duyunca sanırım kendini atmış. Durumu iyiydi, başından hafif şekilde yaralanmış. Battaniye açtılar, o sayede kurtuldu” dedi.
Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis çalışma başlattı.

AW306560_07

AW306560_05

İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık 30 dereceyi aşacakMeteoroloji duyurdu! Sıcaklık 30 dereceyi aşacak
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.