Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Korku dolu anlar! Saçı dönme dolaba sıkıştı... Metrelerce yükseklikte nefes kesen kurtarma operasyonu böyle kaydedildi

    Korku dolu anlar! Saçı dönme dolaba sıkıştı... Metrelerce yükseklikte nefes kesen kurtarma operasyonu böyle kaydedildi

    26.09.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'daki Shireshwar Karnavalı sırasında korkunç bir olay meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kadının saçı metrelerce yükseklikteki dönme dolaba sıkıştı. Acı içinde çığlık atarak yardım isteyen kadın için dönme dolap durduruldu ve metrelerce yükseklikte nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarma ekipleri kadını kurtarmak için saçını kesmek zorunda kaldı.

    Hindistan'ın Dwarka şehrininin Gujarat bölgesindeki Shireshwar Karnavalı sırasında bir dönme dolaba binen kadının saçı metrelerce yükseklikte alete sıkıştı. Acı içinde çığlık atarak yardım isteyen kadının sesi karnaval alanını adeta inletti. 7 metre yükseklikteki dönme dolap durduruldu ve lunapark personeli kadını kurtarmak için harekete geçti.

    SAÇINI KESTİLER

    1

    Görüntülerde genç kadının saçı bıçakla kesilerek kurtarma operasyonu tamamlandı. Olaya şahit olan karnaval sakinleri durumu tepki göstererek lunaparkı güvenlik açığı nedniyle eleştirdi. Bir görgü tanığı, "Kadın acı içinde kıvranıyordu. Bu talihsiz olaydan kim sorumlu olacak?" ifadelerini kullandı.

    2

    Bir başka görgü tanığı ise, "Umarım bu olaydan ders alırlar ve yakın gelecekte bu tür olaylar daha fazla yaşanmaz" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

    Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

     Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

     1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

    1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

     Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

    Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

     Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

    Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

     Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

    Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

     Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

    Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

    Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

    Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

     “Kocama baktın” kavgası! Yumruklar havada uçuştu

    “Kocama baktın” kavgası! Yumruklar havada uçuştu

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

    On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

     Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandıHindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı
    26 Eylül Salı: TV yayın akışı...26 Eylül Salı: TV yayın akışı...
    Karanlık yaşamı dillere pelesenk olmuştu! 'Son Godfather' öldüKaranlık yaşamı dillere pelesenk olmuştu! 'Son Godfather' öldü
    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

    Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

    Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

    Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

    Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

    Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

    Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

    Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.