Korku dolu anlar! Saçı dönme dolaba sıkıştı... Metrelerce yükseklikte nefes kesen kurtarma operasyonu böyle kaydedildi

Hindistan'ın Dwarka şehrininin Gujarat bölgesindeki Shireshwar Karnavalı sırasında bir dönme dolaba binen kadının saçı metrelerce yükseklikte alete sıkıştı. Acı içinde çığlık atarak yardım isteyen kadının sesi karnaval alanını adeta inletti. 7 metre yükseklikteki dönme dolap durduruldu ve lunapark personeli kadını kurtarmak için harekete geçti.

SAÇINI KESTİLER

Görüntülerde genç kadının saçı bıçakla kesilerek kurtarma operasyonu tamamlandı. Olaya şahit olan karnaval sakinleri durumu tepki göstererek lunaparkı güvenlik açığı nedniyle eleştirdi. Bir görgü tanığı, "Kadın acı içinde kıvranıyordu. Bu talihsiz olaydan kim sorumlu olacak?" ifadelerini kullandı.

Bir başka görgü tanığı ise, "Umarım bu olaydan ders alırlar ve yakın gelecekte bu tür olaylar daha fazla yaşanmaz" dedi.