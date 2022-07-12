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  4. Korku dolu anlar! Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü yanmaktan son anda kurtarıldı

Korku dolu anlar! Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü yanmaktan son anda kurtarıldı

12.07.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı. Kaza sonrası otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. İşte korkutan olayın detayları!

Korkutan olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. (27) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak kaldırım üzerindeki reklam panosuna çarparak zor durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücü Furkan K.'nın yardımına koşarak alev alan otomobilden çıkararak son anda kurtardı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

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Yol kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanırken temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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