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Korku dolu anlar! Tamir ederken bir anda alev aldı

12.07.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Develi ilçesinde araç tamir eden oto tamircisi, aniden alev alan araçtan kendini son anda kurtardı. Panik anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde oto tamircisi Mehmet Çelik, arızalı aracı tamir etmeye başladı.

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SON ANDA KURTULDU

Aracı motor kısmından aniden alevlerin yükselmesiyle Çelik, kendini son anda geri çekmeyi başardı. Soğukkanlılığını koruyan Mehmet Çelik, iş yerinden getirdiği yangın söndürme tüpüyle aracın motor kısmında çıkan yangını söndürmeyi başardı.

Olay anını anlatan Çelik, aracı tamir ettiği sırada motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardığını söyledi. (İHA)

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