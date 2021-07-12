Niğde'deki apartman yangınında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, akşam saatlerinde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Daireden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairedeki 4 kişi ile yan dairedeki 6 kişi, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin diğer dairelere sıçramadan söndürdüğü yangında ev kullanmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)





