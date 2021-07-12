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  4. Niğde'deki apartman yangınında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde'deki apartman yangınında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

12.07.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de, 7 katlı apartmanın 6'ncı katından çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Niğde'deki apartman yangınında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, akşam saatlerinde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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DUMANDAN ETKİLENDİLER

Daireden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairedeki 4 kişi ile yan dairedeki 6 kişi, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 10 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin diğer dairelere sıçramadan söndürdüğü yangında ev kullanmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Niğde
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