Korku filmi değil, gerçek! Kesik el yerde titremeye devam etti, doktorlar yerine bağlamaya çalıştı... Palalı saldırıdan sonra gülerek kaçtılar

Olayın yaşandığı anda etrafta bulunan insanlar büyük şok yaşadı. Görüntüler kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Bıçaklanarak kopan elin yerde bir süre kıpırdamaya devam etmesi ise tüyleri diken diken etti.

SESSİZLİK BİR ANDA BÖLÜNDÜ

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 17.30 civarında meydana geldi. Ailelerin bulunduğu bir sokakta aniden "Aman Tanrım" çığlıkları ve kahkahalar sessizliği deldi.

KESİK EL YERDE TİTREMEYE DEVAM ETTİ

Etraftakiler kolundan kan fışkıran, acı içinde kıvranan bir adamı ve yerde korku filminden bir sahneymişçesine kıpırdamaya devam eden kopuk eli gördü.

GÜLEREK KAÇTILAR!

Görgü tanıklarının iddiasına göre 17, 18 yaşlarındaki kar maskeli iki genç, 30 yaşındaki adama palayla saldırdıktan sonra gülerek olay yerinden kaçtı.

ELİNİ KOVAYA KOYDULAR

Bıçaklanan adama ilk yardıma gidenlerden bir kadın "Yapılacak en iyi şeyin elini alıp bir kovaya koymak olduğunu düşündük."

Doktorlar hastaneye kaldırıldıktan sonra adamın elini tekrar tutturmaya çalıştı ancak ameliyatın başarılı olup olmadığı bilinmiyor.



