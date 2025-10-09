KADIN

Korku filmi gerçek oldu! Bilim insanları 40 bin yıllık mikrobu canlandırdı... 'Buz mezarlığı'ndan çıktı

Filmlere konu olan olay gerçeğe mi dönüşüyor? Ünlü The Thing filminde buzulların altından çıkan ölümcül bir mikrop kâbusa dönüşüyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Alaska’daki “buz mezarlığından” alınan 40 bin yıllık örneklerde donmuş mikroorganizmalar yeniden canlandı. İşte habere dair detaylar...

Korku filmi gerçek oldu! Bilim insanları 40 bin yıllık mikrobu canlandırdı... 'Buz mezarlığı'ndan çıktı
Çiğdem Sevinç

Bilim kurgu ve korku sinemasının çığır açan yapımlarından John Carpenter imzalı The Thing (Şey) filminde, Antarktika’daki bir araştırma ekibi buzulların altına gömülü tarih öncesi bir mikrobu ortaya çıkarır ve istemeden de olsa canlıdan canlıya bulaşan, ölümcül bir yaratığın uyanmasına neden olur.

Şimdilerde ise o bilim kurgu filmi ABD’nin Colorado Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından gerçeğe mi dönüşüyor? Bilim insanları, Alaska’da “ebedi buzullar” olarak bilinen donmuş toprak katmanlarında tam 40 bin yıl boyunca uykuda kalan mikroorganizmaları yeniden hayata döndürdü. Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu gelişme, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Korku filmi gerçek oldu! Bilim insanları 40 bin yıllık mikrobu canlandırdı... Buz mezarlığı ndan çıktı 1

“BUZ MEZARLIĞI”

Alaska’nın Fairbanks kenti yakınlarındaki, halk arasında “buz mezarlığı” olarak anılan bir tünelden alınan toprak ve buz örnekleri laboratuvarda dikkatlice ısıtıldı. Ölü zannedilen mikroorganizmalar, bir süre sonra hareketlenme belirtileri göstermeye başladı.

Çalışmanın başındaki Dr. Tristan Caro, “Bu örnekler düşündüğümüz gibi tamamen ölü değildi. Sadece çok uzun bir uyku halindeydiler,” açıklamasını yaptı.

Korku filmi gerçek oldu! Bilim insanları 40 bin yıllık mikrobu canlandırdı... Buz mezarlığı ndan çıktı 2

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE Mİ?

Canlanan mikroorganizmaların doğrudan insan sağlığını tehdit etmediği belirtildi. Ancak bilim insanları asıl tehlikenin farklı bir noktada olduğuna dikkat çekiyor:

Bu antik mikropların metan ve karbondioksit salınımını artırarak iklim değişikliğini daha da hızlandırabileceği düşünülüyor. Ayrıca, buzulların altında binlerce yıldır uyuyan virüslerin (örneğin çiçek virüsü ya da kuydirgi gibi) yeniden aktif hale gelmesi de potansiyel bir risk olarak görülüyor.

Korku filmi gerçek oldu! Bilim insanları 40 bin yıllık mikrobu canlandırdı... Buz mezarlığı ndan çıktı 3

Greenpeace’ten Brigitta Evengord, durumu şu sözlerle özetledi:

“Ebedi buzullar bir Pandora’nın Kutusu gibidir. Ne zaman ne çıkacağı belli olmaz.”

