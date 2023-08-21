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  4. Korku filmi gibi olay! Bodrum katında ışıklar ve çekmeceler rastgele açılıyordu... Gelen tuhaf sesler üzerine oraya gittiler: Gördüklerine inanamadılar!

Korku filmi gibi olay! Bodrum katında ışıklar ve çekmeceler rastgele açılıyordu... Gelen tuhaf sesler üzerine oraya gittiler: Gördüklerine inanamadılar!

21.08.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Columbus kentinde üniversite öğrencilerinin başına korku filmlerini aratmayan bir olay geldi. Bir grup öğrenci bodrum katlarından gelen tuhaf sesler geldiğini farketti. Öğrenciler çekmecelerin ve ışıkların da rastgele kapanıp açıldığını görünce evde 'hayalet' olduğuna emin olmuştu. Fakat gerçek daha tuhaf çıktı. İşte paranormal olayın tüm detayları!

Korku filmi gibi olay! Bodrum katında ışıklar ve çekmeceler rastgele açılıyordu... Gelen tuhaf sesler üzerine oraya gittiler: Gördüklerine inanamadılar!

ABD'nin Columbus kentinde Ohio Eyalet Üniversitesi'nde okuyan ve kampüs dışındaki bir evde yaşayan bir grup üniversite öğrencisi bodrum katlarından gelen tuhaf sesler üzerine korkuya kapıldılar. Öğrenciler çekmece ve ışıkların da rastgele kapanıp açıldığının farkına varınca olayın üzerine gitmeye karar verdiler...

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GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

8 erkek 2 genç kızın ikamet ettiği evde meydana gelen olay üzerine evin sakini öğrenciler aralarında 'hayalet' şakalaşmaları yapmaya başladılar.

Aradan geçen bir ayın sonunda bodrum katını araştırmaya karar veren öğrenci grubu gördükleri karşısında resmen şoke oldu.

Öğrenciler bodrum katına indiğinde orada bir kişinin yaşadığını gördü...

Eve gelen polis bodrumun kapısını zorla açtıktan sonra bodrumda yaşayan kişiyi buldular.

İsminin 'Jeremy' olduğunu ifade eden ve bodrumda kendisine yaşam alanı yaratan istilacı adamın kaldığı yerden televizyon, giysiler ve fotoğraflar çıktı.

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"ÖYLECE EVDEN ÇIKTI..."

Evde yaşayan Mark Hartman isimli kişi ABC News'e yaptığı açıklamada, "Potansiyel olarak korkutucu bir durum olabilir. Evimizin bizim bölümündeki 10 oda arkadaşından ikisi kız ve odalarımızın kapılarında kilit yok." dedi.

'Jeremy'nin uzun bir süre boyunca evde kira vermeden yaşadığını ifade eden Hartman, istilacının kötü bir adam olmadığını ama böyle bir duruma izin verilmemesini belirterek evden ayrıldı.


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