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Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hangimiz istemez ki her banyodan sonra kuruttuğumuzda ve taradığımızda saçlarımız verdiğimiz şekildeki gibi kalsınlar… Ancak sonuç hiç beklediğimiz gibi olmaz. Kabaran saçlarımız bakımsız görüntüsü ile bizi bezdirir. Peki, banyodan sonra saçlarımızda oluşan kabarmanın önüne nasıl geçebiliriz? İşte bu sorunu ortadan kaldıracak çözümler...

Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin

Saçlarını çok sık yıkayanlar kabarmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdir. Saçlarımıza istediğimiz şekli ve hacmi vermekte
zorlanırız. Saçlarımıza verdiğimiz model de günün ilerleyen saatlerinde özelliğini kaybederek istemediğimiz bir şekil alır.
Saçımızın nemsiz kalmasından ve duş sonrasında yaptığımız bazı hatalardan kaynaklanan kabarmaları, pratik yöntemler ile
muhteşem bir görüme kavuşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte yıkadıktan sonra saçınızın kabarmaması için yapmanız gerekenler…

SICAK SUDAN UZAK DURUN

Saçlarınızı soğuk su ile yıkamanız saç tellerinizi inceltir ve kabarmasını engelleyerek azaltır. Saçlarınızı banyodan
çıkmadan önce 3-4 dakika soğuk suyun altında durulamanız, saçlarınızda oluşan kabarmanın önüne geçebileceğiniz en basit
yöntemdir.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNE DİKKAT EDİN

Görsel 2

Eğer saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. İlk olarak saç kurutma
makinesini sıcak konuma almayın, soğuk veya ılık ayarda kullanın. Aşırı ısı saçlarınıza hem zarar verir hem de
saçlarınızın kabarmasına neden olur. İkinci olarak da saçınızı kuruturken dipten uca doğru kurutmamalısınız. Şayet
bu şekilde kurutursanız saçlarınız normalden daha fazla kabaracaktır.

SAÇ FIRÇASI KULLANMAYIN

Görsel 3
Saç fırçaları sık olduğu için saçın daha fazla kabarmasına neden olur. Özellikle ıslakken fırçalanan saçlar sadece
saçınızın kabarmasına değil, aynı zamanda saçlarınızda kopmalara ve dökülmelere yol açar. Bu nedenle banyodan çıktıktan
sonra saçınızın suyunu hafifçe alın ve geniş dişlere sahip bir tarak ile saçınızı zorlamadan tarayın.

SAÇ KESİMİNİZİ DOĞRU SEÇİN

Görsel 4
Saçlarınız çok kabaran bir yapıya sahip ise çok kısa, kaküllü ve katlı kesimlerden uzak durmalısınız. Bu kesimdeki modeller
saçların daha fazla kabarmasına ve şekilsiz görünmesine sebep olur.

SAÇ KREMİ KULLANIN

Görsel 5
Saçlarınız nemliyken kullanacağınız saç bakım kremleri saçınıza ağırlık verir ve kabarmasını bir miktar da olsa
azaltmanıza yardımcı olur. Ancak şunu bilmelisiniz ki; kremi kullanırken saç diplerinize sürmeden, saç tellerinizin ortasından
saçların ucuna doğru sürmelisiniz.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN

Görsel 6
Nemsiz ve kurumuş saçlar daha çok kabarmaya meyillidir. Bu durumun önüne geçmek için de haftada bir olacak şekilde saçlarınızı derinlemesine nemlendirmelisiniz. Saçlarınızı nemlendirmek için badem yağı, zeytinyağı gibi doğal yağlardan yardım alabilirsiniz. Banyodan sonra kullanacağınız yağı mikrodalga fırında 20-30 saniye ısıtın. Ilık hale gelen yağı
saçlarınıza uygulayın ve ardından saçlarınızı durulayın.

SİRKE İLE DURULAMA

Görsel 7
Banyodan çıkmadan önce saçınızın doğal pH seviyesini dengeleyen sirke ile saçlarınızı durularsanız kabarmamış düz
saçlara siz de sahip olabilirsiniz.

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