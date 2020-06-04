Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin

Saçlarını çok sık yıkayanlar kabarmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdir. Saçlarımıza istediğimiz şekli ve hacmi vermekte

zorlanırız. Saçlarımıza verdiğimiz model de günün ilerleyen saatlerinde özelliğini kaybederek istemediğimiz bir şekil alır.

Saçımızın nemsiz kalmasından ve duş sonrasında yaptığımız bazı hatalardan kaynaklanan kabarmaları, pratik yöntemler ile

muhteşem bir görüme kavuşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte yıkadıktan sonra saçınızın kabarmaması için yapmanız gerekenler…

SICAK SUDAN UZAK DURUN

Saçlarınızı soğuk su ile yıkamanız saç tellerinizi inceltir ve kabarmasını engelleyerek azaltır. Saçlarınızı banyodan

çıkmadan önce 3-4 dakika soğuk suyun altında durulamanız, saçlarınızda oluşan kabarmanın önüne geçebileceğiniz en basit

yöntemdir.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNE DİKKAT EDİN

Eğer saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. İlk olarak saç kurutma

makinesini sıcak konuma almayın, soğuk veya ılık ayarda kullanın. Aşırı ısı saçlarınıza hem zarar verir hem de

saçlarınızın kabarmasına neden olur. İkinci olarak da saçınızı kuruturken dipten uca doğru kurutmamalısınız. Şayet

bu şekilde kurutursanız saçlarınız normalden daha fazla kabaracaktır.