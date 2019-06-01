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Korkulukları aşan tır iki köprü arasında asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

Çekicide sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korkulukları aşarak iki köprü arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa yönüne giden Arif Bektek'in (64) kullandığı 34 FD 5564 plakalı tır, ilçe merkezindeki Orkent Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı.

Demir korkulukları aşan tır, iki köprü arasında asılı kaldı.

Çekicide sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın, tır sürücüsünün yanındaki hafif ticari araça çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, tırın vinçle asılı kaldığı yerden çıkarılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
köprü Orhangazi TIR trafik kazası

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