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Korkunç anlar! Maske takmasını istedi diye mağaza müdürüne saldırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğrayan mağaza müdürü Salih Ergün dehşet anları anlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda tekme tokat saldıran müşterinin mağaza müdürüne askı demiri ile vurduğu görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazanın müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., Salih Ergün’e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Salih Ergün’ün kaşına ve dudağına dikiş atıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Yunus E. serbest bırakıldı. Yunus E.’ye maske takmaması nedeniyle para cezası yazıldı.

Mağazada bulunanların personele ve mağaza müdürüne saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazada bulunanlar korku yaşarken, tekme tokat saldıranlar güçlükle sakinleştirildi. Mağaza müdürünün aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü.

Salih Ergün ailesiyle birlikte alışverişe gelen kişinin maske takmaması nedeniyle personel tarafından uyarıldığını, kasaya geldiğinde tekrar aynı uyarının yapıldığını belirterek, "Kasada uyarılmasına rağmen elindeki ürünleri fırlattı. Biz de bunun bizlik bir şey olmadığını devletin vermiş olduğu bir karar olduğunu açıkladık. Burada ailelerin, çocukların, hamile kadınların alışveriş yaptıklarını, bunun üzerine maske takılmasının zorunlu olduğunu söyledik. Bize saldırmaya başladı. İlk başta başka bir arkadaşımıza saldırdı, sonra ben kasadan çıktım araya girmeye çalıştım. Sonra direk bana yönelmeye başladılar. Küfür ettiler, biz sadece ailelerin olduğunu çıkıp gitmelerini istedik. Kendileri bize saldırmaya devam etti. Şikayetçiyiz sonuna kadar." dedi. (DHA)


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