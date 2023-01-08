Korkunç anlar! Motosikletli otomobile çarptı, ticari aracın üzerine düştü

Kaza, 5 Ocak Perşembe günü, Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Ö. K. yönetimindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki ticari aracın üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Ali M.'yi ambulansla hastaneye götürdü.
Yaralının tedavisi devam ederken kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptıktan sonra bir hafif ticari aracın üzerine uçup düştüğü anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. (İHA)