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  4. Korkunç anlar! Motosikletli otomobile çarptı, ticari aracın üzerine düştü

Korkunç anlar! Motosikletli otomobile çarptı, ticari aracın üzerine düştü

08.01.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce meydana gelen kazada, otomobile çarpan motosikletli ticari aracın üzerine düştü. Korkutan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 5 Ocak Perşembe günü, Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Ö. K. yönetimindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki ticari aracın üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Ali M.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaralının tedavisi devam ederken kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptıktan sonra bir hafif ticari aracın üzerine uçup düştüğü anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. (İHA)

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Osmaniye kaza

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