Korkunç cinayeti itiraf etti! Karısının etlerini kıyma makinesinde çekmiş

Çinli adam, evlerinde canice katlettiği, etlerini kıyma makinesinde çektiği eşini hiçbir şey olmamış gibi her yerde aramaya arkasından ağıt yakmaya başladı. Gazete manşetlerine bile çıkan Xu Guoli, 'kayıp' karısı Lai Huili'yi bulana bir de 11 bin sterlin ödül teklif etti.

Ancak olayın iç yüzü polis incelemeleri sonrası ortaya çıktı. Çin'in Hangzhou kentinde polis haftalarca çiftin dairesini incelemeye aldı ve 6.000 saatlik kamera görüntülerini izledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

51 yaşındaki Lai Huili'nin, geçen Temmuz ayında kocası tarafından apartman dairesinde öldürüldüğü kesinleşti. Yapılan DNA testinde kadının, binanın fosseptik tankında vücut dokusunun izleri bulundu. Karısının kaybolmasından sadece 16 gün sonra Xu tutuklandı ve saatler içinde korkunç cinayeti itiraf etti.

KIYMA MAKİNESİYLE KURTULMAYA ÇALIŞMIŞ

Xu mahkemeye, karısı Lai ile sürekli tartıştıklarını, cinayeti daha önceden planlamadığını da sözlerine ekleyerek, cesedi ortadan kaldırmak için çeşitli aletler kullandığını söyledi. Xu, öğütücü, kıyma makinesi ve bıçak kullanarak cesetten kurtulmaya çalıştığını anlattı.