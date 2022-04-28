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Korkunç görüntü! İçerisinde bebeklerin de bulunduğu araç alev aldı: Son anda...

28.04.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de gece vakti korkunç bir olay yaşandı. İçerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden aile son anda otomobili terk ederken, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Korkunç görüntü! İçerisinde bebeklerin de bulunduğu araç alev aldı: Son anda...

Korkunç olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.

VATANDAŞ YARDIM ETTİ

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü.

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Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu tekrar trafiğe açtı.

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Otomobilin sürücüsü İbrahim Kalaycı, "Yolda ilerliyordum. Otomobil ön taraftan alev aldı. Hemen sağa çektim. Otomobilde 3 bebek vardı, 8 kişiydik. Sonra ailemi eve gönderdim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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