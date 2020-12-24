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Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği Sibirya'da 20 yaşındaki genç kızın çığlıklarını duyanlar, evlerinden dışarı fırlayarak koştu. Kanlar içerisinde bulunan tanınmayacak haldeki genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Dailymail gazetesinin aktardığına göre genç kız, başına gelen korkunç olayın ardından yaşam savaşı veriyor.

Kurtarma görevlileri, nihayet Loskutnikova'ya ulaşabildiklerinde, göz kapakları bile sökülmüş halde, yüzünün "tanınmayacak kadar hasar görmüş" olduğunu gördüler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hali karşısında dehşete düşerken, Tatyana Loskutnikova durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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Şu anda yoğun bakımda olan 20 yaşındaki genç kız, ventilatöre bağlı durumda ve bilinci kapalı şekilde tıbbi olarak komaya girmiş halde.

Polis ekiplerinin, Tatyana'nın ölümcül şekilde yaralanmasına neden olduğuna inandıkları on sokak köpeğini vurduğu kaydedildi.

Aşırı derecede saldırgan olan hayvanlara, kuduz bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için kontroller devam ediyor.

Bir hastane sözcüsü, "Kadının vücudunun her bölgesindeki deriler parçalanmış durumda" dedi ve korkunç detayı ekledi: "Yüzünde sadece gözleri kaldı".

Cumhuriyet Klinik Hastanesi başhekimi Dr. Igor Shpak, 'Kurban anti-şok tedavisi sonrası yoğun bakımda. Cerrahlar, beyin cerrahları, travmatologlar, kulak burun boğaz uzmanları ve çene cerrahları hayatını kurtarmak için savaşıyor" dedi.

Başhekim sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasta bize çok ciddi bir durumda, hemorajik ve ağrılı şok geçirerek teslim edildi. Yüzünde, vücudunda ve bacaklarında çok sayıda yırtık ve yara vardı. Hasar yüzdesi son derece yüksek. Kan basıncı son derece düşük."

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