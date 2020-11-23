Korkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan astım hastası Nurseren Kurtuluş, 7 yıl önce V.K. ile evlendi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi ile sürekli tartışma yaşayan genç kadın, kızı Aysel'i de yanına alarak annesi Necla Çatalkafa’nın evine döndü. 3 yıl önce balkonda bir anda kriz geçirerek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde kanında aşırı dozda uyuşturucu tespit edilen Nurseren Kurtuluş'un boynundan aşağısı felç kaldı. Kızı ve 6 yaşındaki torununa evinde tek başına bakan Necla Çatalkafa, damadı V.K.'nin kızına astım ilacı diye uyuşturucu verdiğine şahit olduğunu iddia etti. Kızının evlenene kadar astım dışında hiçbir sağlık problemi olmadığını belirten Çatalkafa, şu an hırsızlık suçundan cezaevinde olan damadı V.K.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

"DOKTOR 'ALTIN VURUŞ' DEDİ"

Kızının yanına geldiğinde günden güne zayıfladığını dile getiren Çatalkaya, "3 yıl önce balkonda uyumak istedi. Yatak serdim ve oturduk. Elimdeki meyveyi ona uzattım. Meyve ağızında kaldı, pat diye yere düştü. Başta şaka sandım. Sonra elini kaldırdım, eli düştü. Hastaneye kaldırdık. Doktor 'altın vuruş' dedi. Kızımın astım hastası olması nedeniyle sigara dahi içmediğini, uyuşturucu kullanmayacağını söyledim. Sonra kocasının kızıma uyuşturucu verdiğini hatırladım. Bir gün evlerine gitti, kızımı yanına çağırdı. Hissetmiş gibi kalkıp ben de gittim ve kızıma bir şeyler verdiğini gördüm. Sorduğumda astım ilacı verdiğini söyledi. Kızımı bu hale kocası getirdi. Şikayetçi oldum, dava sürecini bekliyoruz" diye konuştu.