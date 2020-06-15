Korkunç: İşlemeli insan kafatası fiyatı 20 bin dolar

Daha önce e-Bay'de yapılmış olan benzer ticaret şimdi kendini Instagram'da göstermeye başladı. e-Bay'in 2016 yılında bu türde şeylerin ticaretini yasaklamasının ardından konunun meraklıları Instagram'a kaydı.

Fotoğraf paylaşımı ağırlıklı olan Instagram sayfasının özel mesaj kutularında gerçekleşen pazarlıklar sonrası fotoğrafı paylaşılmış olan kalıntılar ödeme sonrası paketlenip alıcıya direk gönderiliyor. Şimdilik bu konuda herhangi bir kısıtlama da getirilmiş değil.

Bu alanda Instagram'da birkaç bin adet satış ilanı bulunuyor. Satış fiyatlarında ise 2013'ten bu yana artış gözlemleniyor. 2013'te tüm ticaret hacmi 5 bin 200 dolarken e-Bay'in yasağı sonrası bu hacim 60 bin dolara sıçradı. Satılan kafatasları arasında 20 bin dolar istenenler bile mevcut.

Hukuken gri bölgede sayılan bu tür parçalar 'no property rule' yani 'sahipsizlik kuralı' altında değerlendiriliyor. Bu da 'o sırada kimin elinde bulunuyorsa sahibi odur' anlamına geliyor. İnsanların kalıntılarını sergilemek için örneğin İngiltere'de 'İnsan Dokuları Otoritesi' isimli bir kurumdan izin almak gerekiyor ancak internette fotoğraflarını paylaşmak için böyle bir izne gerek yok.