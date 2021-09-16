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  4. Korkunç! Japon kadın tuvalette doğurduğu bebeğini tuvalet kağıdıyla boğdu

Korkunç! Japon kadın tuvalette doğurduğu bebeğini tuvalet kağıdıyla boğdu

16.09.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da bir kadın, başkent Tokyo'daki havalimanında, tuvalette doğurduğu bebeğini, tuvalet kağıdıyla öldürdü. Koyuri Kitai mahkemede ailesinden hamileliğini gizlediğini, doğum sırasında büyük panik yaşadığını ve ne yapacağını bilmediği için o anki ruh haliyle bebeğini tuvalette öldürdüğünü söyledi.

Korkunç! Japon kadın tuvalette doğurduğu bebeğini tuvalet kağıdıyla boğdu

Japonya'da ailesinden gizli bir şekilde hamile kalan 23 yaşındaki Koyuri Kitai isimli kadının, Kobe şehrinden Tokyo'ya uçakla gittiği sırada uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra sancısı tuttu.

TUVALETTE DOĞUM YAPTI

Hamileliğini ailesinden gizleyen genç anne, havalimanında bebeğini dünyaya getirdi.

BEBEĞİNİ TUVALET KAĞIDIYLA BOĞDU

Panik içinde ne yapacağını bilmeyen Koyuri, havalimanı tuvaletinde bebeğinin boğazına tuvalet kağıdı sıkıştırarak öldürdü. Öldürdüğü bebeğini daha sonra bir parka gömdü.

Koyuri Kitai mahkemede ailesinden hamileliğini gizlediğini, doğum sırasında büyük panik yaşadığını ve ne yapacağını bilmediği için o anki ruh haliyle bebeğini tuvalette öldürdüğünü söyledi. Yargılanan Koyuri, suçlu bulunması durumunda beş yıl hapis cezası alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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